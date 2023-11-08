Технопарк высоких технологий Югры вошел в топ-10 лучших технопарков России

Технопарк высоких технологий Югры признан одним из лучших в России, заняв восьмое место среди 113 участников по версии IX Национального рейтинга технопарков России 2023 года, рассказала Наталья Комарова в своих социальных сетях. Рейтинг составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ страны.

Этот престижный рейтинг оценивает технопарки по уровню инвестиционной привлекательности и созданным условиям для инвесторов из России и других стран. По словам губернатора, такой высокий результат стал возможным благодаря комплексной работе команды технопарка, который не только стабильно участвует в рейтинге, но и уверенно улучшает свои позиции с каждым годом — с 25-го места в 2017 году до 11-го в прошлом году.

Технопарк Югры особенно высоко оценен в категориях «Глобальные экономические вызовы» и «Информационная открытость», где он занял соответственно четвертое и пятое места. Наталья Комарова подчеркнула, что технопарк стал центром инноваций для Югры, привлекая научные стартапы и объединяя технологические бизнесы. В прошлом году он удостоился звания одного из лучших региональных операторов Фонда «Сколково» и стал победителем премии Skolkovo Regions Awards в номинации «Прорыв года».

Сейчас в технопарке насчитывается 77 резидентов, которые вносят вклад в развитие ключевых отраслей, таких как IT, медицина и биотехнологии, приборостроение, транспорт, строительство и коммунальное хозяйство, а также технологии в сфере экологии и энергетики.

Губернатор Югры завершила свое обращение поздравлением команде технопарка и его руководителю Денису Скрыганову, выразив уверенность в дальнейшем развитии и достижении новых высот.