Стенд Югры открылся на Международной выставке «Россия» в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представил свою культуру и достижения на широкой площадке Международной выставки «Россия». Событие собрало 89 регионов России, а также федеральные структуры, корпорации и общественные организации.

Директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев поделился впечатлениями от выставки: «Мы показываем наши богатства, культурное наследие и делимся нашими достижениями за последние шесть лет. Сегодня Дед Мороз, мамонт, «Русская классика», музейная экспозиция, кинотеатр 360 градусов – этим всем сегодня удивляет Югра. Каждый может прикоснуться к удивительному региону. Увидеть Югру – влюбиться в Россию».

Посетители стенда могли ощутить тепло югорского гостеприимства, участвуя в акции «Согреем вместе» и встретившись с Дедом Морозом и Снегурочкой. Особый интерес вызвал шарф длиной 105 метров, связанный жителями региона, который ранее был занесен в Книгу рекордов России. Спортивный азарт добавили хоккеисты клуба «Югра», борющиеся за победу в матче против тульского АКМ в рамках Olimpbet ВХЛ «Русская Классика», чей матч транслировался прямо на стенде.

Выставка «Россия» продолжит работу до 12 апреля 2024 года, и за это время Югра планирует демонстрировать свои успехи в различных сферах, включая науку, образование, культуру и экономику. Одним из самых заметных экспонатов стала фотозона «Археопарк», где посетители могли узнать больше о древнем наследии региона. Амбициозная экспозиция округа оформлена в стиле квеста «Путешествие по Югре», где каждое время года представлено в уникальной цветовой палитре и стилистике, отражающей культуру и природу Югры.

Стенд Югры расположен в павильоне № 75В, посещение для всех гостей выставки бесплатно.