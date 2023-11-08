Губернатор Югры приняла участие в форуме о ГЧП в сфере развития народов

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие во II Международном форуме «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития народов», который прошел в Ханты-Мансийске. Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, данный форум призван объединить представителей бизнеса и органов власти для совместной поддержки коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание уделяется выработке стандартов социальной ответственности компаний с обязательным учетом мнения самих представителей коренных этносов.

«Один из таких примеров – это Югра, где за 60 лет в местах проживания коренных малочисленных народов добыто около 13 миллиардов тонн нефти. В тоже время они сохранили свою культуру, традиционный образ жизни и выдвинули взаимовыгодную социально-экономическую модель взаимодействия с промышленными компаниями, – сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. – Также в автономном округе ежегодные затраты промышленных компаний по тысячам соглашений с семьями коренных народов составляют порядка 700 миллионов рублей. Все это содействует укреплению их систем жизнеобеспечения на традиционных землях».

Глава Югры Наталья Комарова подробно рассказала участникам форума о конкретных достижениях региона в сфере сохранения традиционного уклада жизни коренных этносов. В частности, она отметила работу окружного совета представителей коренных народов, создание общественных советов в муниципалитетах, проведение специализированных конференций.

Особое внимание Наталья Комарова уделила программам «IT-стойбище», развитию стойбищных школ, а также популяризации этнотуризма. По ее словам, IT-стойбища обеспечили цифровое равенство коренному населению, а стойбищные школы-сады дают детям возможность получать образование, не покидая традиционных мест проживания.

«Благодаря применяемой в Югре модели c 2019 года выросли и добыча полезных ископаемых, и число коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, и их удовлетворенность мерами поддержки», – резюмировала глава региона.

В завершение Наталья Комарова предложила провести следующий Международный форум по государственно-частному партнерству в сфере развития коренных народов в Югре.