В Югре снимут второй сезон программы о непрофессиональных боксерах

В Югре началась подготовка к съемкам второго сезона программы «Боксерский клуб». К участию приглашаются непрофессиональные боксеры в возрасте от 19 до 40 лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Уникальность проекта в том, что в нем могут участвовать все желающие в возрасте от 19 до 40 лет, никогда не бывавшие на ринге и не занимавшиеся единоборствами. К примеру, в прошлом сезоне в схватке сошлись чиновник и бармен», - говорится в сообщении.

Участники шоу пройдут подготовку под руководством опытных наставников — профессиональных тренеров и спортсменов. Тренировки займут два месяца, после чего боксеры отправятся в окружную столицу на съемки.

Премьера сезона состоится в январе.