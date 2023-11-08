Три человека погибли в ДТП на югорских трассах за сутки

В Нижневартовском районе ХМАО накануне, 7 ноября, произошла авария с двумя погибшими. ДТП случилось около 10:30 на 114 км автодороги «Сургут - Нижневартовск». По данным региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель LADA Priora, двигаясь по проезжей части, имеющей закругление вправо, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Sitrak под управлением 51-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель Лады и его 21-летний пассажир погибли на месте происшествия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в ХМАО произошло 5 ДТП, в которых 3 человека погибли и 5 получили травмы.

В Госавтоинспекции напоминают, что зимняя дорога требует повышенной концентрации внимания: тормозной путь увеличивается, может произойти неконтролируемый занос автомобиля, поэтому очень важно руководствоваться безопасным стилем управления и учитывать состояние проезжей части.