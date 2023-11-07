Три ДТП с дикими животными произошло в ХМАО в начале ноября

В Югре в первые дни ноября произошло три ДТП с участием диких животных, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Только с начала ноября на загородных автодорогах Югры зарегистрировано 3 ДТП с участием диких животных. В результате автоаварий пострадавших нет, но автовладельцам причинен значительный материальный ущерб», - говорится в сообщении.

Чтобы избежать возможных аварий и травм, водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах, особенно при движении в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные».

Если вы заметили животное вблизи дороги или на проезжей части, следует немедленно остановиться и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других водителей. Также следует помнить, что животные могут быть непредсказуемыми и опасными.