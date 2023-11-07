Свыше тысячи новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за неделю

В Югре за неделю с 31 октября по 6 ноября зафиксировали 1 082 новых случая заражения коронавирусом. За две недели заболеваемость ковидом выросла более чем в два раза. Также на минувшей неделе впервые за долгое время от коронавируса умер человек.

Новых заболевших зарегистрировали в 21 муниципалитете Югры, сообщает пресс-служба окружного правительства. Больше всего в Ханты-Мансийске - 338, Сургуте - 289, Нижневартовске - 147, Нягани - 50, Кондинском районе - 48 и Урае - 40. В других городах и районах ХМАО зафиксировано от 5 до 33 новых случаев заражения.

На момент выявления у 1065 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 - пневмония.

Выздоровели за минувшую неделю 532 человека, за весь период пандемии – 269 888 югорчан. Умерли за весь период 2 619 человек.