Два участка проблемной дороги из бетонных плит отремонтировали в ХМАО

В Югре отремонтировали два участка трассы Урай – Советский. Строительно-монтажные работы велись на отрезках с 83 по 86 км и с 91 по 106 км, сообщает телеграм-канал регионального управления автодорог.

Уточняется, что дорога из бетонных плит находилась в плохом состоянии. На нее часто жаловались жители близлежащих сельских поселений. На участках дороги уложили 144 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия, частично заменили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.

«Приведение участка трассы Урай – Советский в норматив обеспечит транспортную доступность поселений Кондинского р-на, жители пгт. Междуреченский, Куминский, Мортка и г.Урай получат комфортный и безопасный «выход» на сеть автомобильных дорог округа», - отметили в управлении автодорог.

Качество выполненных работ оценила специальная комиссия в составе заказчика, подрядной организации и лаборатории. Специалисты заключили, что работы выполнены в соответствии с нормативными требованиями и проектными решениями.