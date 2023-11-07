В Ханты-Мансийске пройдет туристский форум «Югратур 2023»

В Ханты-Мансийске 10-11 ноября пройдет ежегодный туристский форум «Югратур 2023». Это главное деловое событие округа в сфере туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для участников и гостей форума откроются выставочные и интерактивные площадки: фотозоны со снегоходами и зимними аттракционами, выставка вездеходной техники и альпинистского снаряжения, активности от хоккейного клуба «Югра», разнообразные мастер-классы, фотовыставка «Югра — сказка здесь!», дегустация национальной кухни обских угров, путешествия с помощью VR-технологий, а также презентация туристических возможностей автономного округа», - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы пройдут сессии, круглые столы, пленарные заседания, мастер-классы и лекции. А для гостей будут работать ярмарка продовольственных товаропроизводителей и специализированный фудкорт. В ремесленной зоне «Город мастеров» каждый сможет создать сувенир своими руками.

Форум пройдет в КПЦ «Югра Экспо».