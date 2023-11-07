Эксперты рассказали о необычных вакансиях в ХМАО

В ХМАО работодатели ищут специалистов с необычными навыками. В их числе - авиасиноптик, автоняня и ревизор барбер-шопа, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа».

В Нижневартовске открыта вакансия авиасиноптика. Работодатель ищет кандидата с высшим профильным образованием в области метеорологии. Опыт не обязателен, и даже «вчерашний студент» может рассчитывать на эту позицию. График работы сменный 2/2, а зарплата стартует от 40 тысяч рублей в месяц. Главная задача авиасиноптика - обеспечение метеорологической безопасности полетов.

Ревизором барбер-шопа в регионе может стать любой желающий. Работник должен быть пунктуальным и обладать телефоном с хорошей камерой. Выплата за каждый проверенный салон составит 700 рублей. Рабочий график свободный.

Также на «Авито» ищут автоняню - водителя по сопровождению ребенка. Для этой работы требуется наличие автомобиля, стаж за рулем не менее 10 лет и срок безаварийного вождения не менее пяти лет.

Зарплату в размере 25 тысяч рублей обещают сотруднику по разведению аквариумных рыбок и растений. Новичка готовы научить всему необходимому, главное, чтобы был интерес к аквариумистике. В обязанности входят уход за рыбками и растениями, их сортировка и пересадка, разведение живых кормов и чистка аквариумов.