На автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошла авария с двумя пострадавшими детьми

В понедельник, 6 ноября, на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель «Lexus» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, он управлял машиной в утомленном состоянии.

«Около 08:20 на 644 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 45-летний водитель «Lexus», по предварительным данным, управляя в утомленном состоянии, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Подчеркнем, что в ДТП получили травмы 12-летняя девочка и 10-летний мальчик. Они перевозились с нарушением установленных правил.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В их числе − трое несовершеннолетних пассажира.