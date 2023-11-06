Губернатор Югры проведет встречи с жителями двух районов – Белоярского и Березовского

В рамках продолжающейся серии рабочих поездок по муниципальным образованиям Югры губернатор Наталья Комарова проведет встречи с жителями Белоярского и Березовского районов. Они состоятся 7 ноября. Главной целью этих визитов является прямой диалог с гражданами и обсуждение актуальных вопросов развития муниципальных образований.

Глава региона поделилась своими планами в социальных сетях: «Уважаемые земляки, 7 ноября работаю с жителями Березовского, Белоярского районов. Важно получить от вас обратную связь по развитию муниципальных образований, региона, ответить на актуальные вопросы, оценить результаты национальных проектов, «Карты развития Югры».

По плану, в 12:00 Наталья Комарова встретится с жителями Березовского района. Местом для общения выбрано здание по адресу: Березово, ул. Авторечвокзал, ул. Сосунова, д. 26. В 17:30 пройдет встреча с жителями Белоярского района, которая состоится в Белоярской средней общеобразовательной школе № 4 по адресу: 4-й микрорайон, д. 15.

За два часа до начала встреч будут организованы консультационные площадки, где представители исполнительных органов власти, муниципалитетов и фонда «Защитники Отечества» ответят на вопросы и обращения граждан.

Кроме того, на портале «Открытый регион – Югра» проводится голосование, которое позволит жителям районов выбрать наиболее значимые достижения уходящего года и приоритетные проекты на следующий 2024 год для своего муниципалитета. Также в регионе в режиме онлайн идет общественное обсуждение, посвященное выбору главной темы следующего года.