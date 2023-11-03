Югру, Ямал и Чечню признали регионами с максимальным гендерным неравенством. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Государственным университетом управления. Его авторы оценили возможности для мужчин и женщин в российских регионах во всех сферах, пишут «Известия».

«В тройку лидеров, где мужчины и женщины наиболее равны в своих возможностях, вошли Вологодская и Курганская области, а также Коми. В списке «отстающих», как авторы исследования охарактеризовали группу с максимальным гендерным разрывом, оказались ЯНАО, ХМАО и Чечня, а на пятом месте снизу — Москва», - отмечает издание.

В документе уточняется, что в Вологодской области «гендерное неравенство почти отсутствует». Регион имеет очень высокие показатели по субиндексам «Экономическое участие и возможности», «Политические возможности», «Социальное благосостояние». Все они выше, чем в среднем по России, хотя и не максимальные.