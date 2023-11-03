Свыше 260 млн рублей получит дополнительно Сургутский район на расселение фенольного жилья

Сургутский район получит дополнительно 261,2 млн рублей на расселение фенольного жилья. Деньги, выделенные из федерального и окружного бюджетов, позволят переселить еще 46 семей. Половина из них проживает на территории Белого Яра, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Всего в рамках «фенольного» мероприятия за 2023 год планируется реализовать 644 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия более 100 семей, проживающих в фенольном жилье», - говорится в сообщении.

Общий объем средств, выделяемых району на 2024-2025 год, составит более 1 млрд рублей. На эти деньги получится расселить всех жителей фенольных домов, состоящих в списках на 2023 год.