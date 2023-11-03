В Ханты-Мансийском районе ограничили движение из-за «стекловидного льда» на трассе

В Ханты-Мансийском районе с 917 по 950 км ограничили движение для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого "стекловидного льда" на асфальте, Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу, 3 ноября, в ряде муниципалитетов Югры ожидаются метель и сильный снег. Плохая погода прогнозируется в более чем 10 муниципальных образованиях на севере, западе и востоке региона, включая Сургутский и Ханты-Мансийский районы, города Когалым, Нягань, Урай, Югорск.