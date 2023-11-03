Югра ярко презентует себя на форуме-выставке «Россия»

Ханты-Мансийский автономный округ представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, выставка призвана продемонстрировать главные достижения страны в различных сферах. В ней примут участие 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, крупные госкомпании и общественные организации.

«Наш край — регион-труженик, обеспечивающий энергетический и экономический суверенитет страны, регион-лидер. Югорчане обеспечивают 5% мировой, 41,7% общероссийской добычи нефти. Югра входит в топ-5 регионов по качеству жизни. Стенд Югры – это бренды со знаком качества «Сделано в Югре». Это реализованные масштабные проекты», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

На выставке будут широко представлены достижения автономного округа в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Отдельное внимание уделят успехам Югры в развитии экономики, промышленности, реализации масштабных инвестиционных проектов. Стенд разместили в павильоне No75 ВДНХ.

«Мы в числе первых, кто застроил стенд. В концепцию мы вложили свой слоган: «Увидеть Югру — влюбиться в Россию». Мы покажем основные достижения нашего региона. Поэтому приглашаем всех посетить Югру», – сказал директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

Экспозиция Югры оформлена в стилистике четырех времен года. Вход на него свободный для всех желающих. Одним из самых ярких элементов стенда станет фотозона «Археопарк». Посетители смогут сфотографироваться с югорским мамонтом и услышать историю о создании уникального туристического объекта.

В качестве почетных гостей и амбассадоров Югры на форуме выступят известные земляки: боксер Руслан Проводников, олимпийский чемпион Максим Храмцов и музыкант и общественница Вера Кондратьева.