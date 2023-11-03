В Кондинском районе в ДТП пострадала 28-летняя женщина

Накануне, 2 ноября, в Кондинском районе 28-летняя женщина на «Reno Sandero» слетела в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автоледи получила травмы.

«Около 12:00 в Кондинском районе, 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Reno Sandero», по предварительным данным, при проезде участка дороги, имеющем закругление влево, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», − рассказали в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал один человек.