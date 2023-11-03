В Югре продолжается голосование о лучших проектах и главных перспективах 2024 года

Сургутяне могут в режиме онлайн выбрать главное достижение города за 2023 год, самый перспективный проект на 2024 год, а также внести наиболее симпатичную им главную тему 2024 года в Югре. Все это можно сделать до 19 ноября на портале «Открытый регион – Югра». Подобное голосование, запущенное во всех муниципалитетах, идет параллельно с большой серией рабочих поездок Натальи Комаровой по территориям округа. Итогом станет сбор обратной связи со всех городов и районов, определение приоритетов на 2024 год, а также новая главная тема, которой регион посвятит свое внимание в наступающем году.

Все три голосования, в которых приглашают принять участие сургутян, будут иметь не эфемерные, а вполне реальные последствия. Главные итоги 2023 года найдут отражение в отчете губернатора и правительства перед депутатами думы округа и всеми югорчанами. Приоритетный проект на 2024 год от каждого муниципалитета войдет в инвестиционное послание Натальи Комаровой – а это документ, обеспечивающий распределение бюджетных потоков. И главная тема 2024 года отразится огромным количеством проектов по тому направлению, которое выберут югорчане и поддержит глава автономного округа. Например, при участии жителей Югры 2023 год был объявлен Годом взаимопомощи.

На голосование по выбору достижения 2023 года от Сургута представлены следующие события: масштабная ремонтная дорожная кампания, музыкальные фестивали – «60 параллель» и «Летние филармонические сезоны», переселение граждан из аварийного фонда и другие. Среди приоритетов на 2024 год заявлены объекты инженерной инфраструктуры НТЦ, реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод, заключение соглашений по комплексному развитию территорий в Пойме-1 и так далее.

«Любая народная демократия держится на принципах не просто права голосования, а потребности каждого гражданина выразить свое мнение, – отметил председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Виталий Малыхин. – Это право должно перерастать в хорошую добрую привычку выражать свое мнение. Голосования, которые проводятся на данный момент, помогут понять, что такого невероятного мы реализовали все вместе в 2023 году, а также выбрать ключевой проект на следующий год. Безусловно, все усилия округа будут направлены на социальный капитал Югры в целом, но особое внимание будет сконцентрировано на тот проект, который был бы важен для каждого югорчанина. Давайте голосовать активно, вместе, и тогда решение будет принято с учетом мнения большого количества людей».

С отбором главной темы года в Югре механика будет несколько более сложной. До 19 ноября пройдет сбор «лонг-листа» подобных направлений, предложенных жителями. Затем экспертная группа определит наиболее частые и популярные инициативы, и 22 ноября начнется «второй тур» – югорчанам предложат поддержать тему года из закрытого списка. Продлится оно до 29 ноября. И Наталья Комарова озвучит тему 2024 года во время отчета, инвестиционного послания и обращения к депутатам и жителям Югры.

При поддержке Администрации Сургута