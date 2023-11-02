В Югре бухгалтера муниципального учреждения осудят за хищение 10 млн рублей

В Березовском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, в 2019-2022 годах обвиняемая, работая главным бухгалтером муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы образования Березовского района», похитила более 9,9 млн рублей.

«Используя свое служебное положение, она вносила ложные сведения в документы финансово-хозяйственной деятельности и переводила бюджетные денежные средства на свою банковскую карту под видом заработной платы», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе следствия на имущество бухгалтера в размере более 2,5 млн рублей наложили арест. Также в суд направлен иск о взыскании суммы причиненного ущерба.