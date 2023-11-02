В ХМАО заменили решетки на 35 километрах железнодорожных путей

В 2023 году в Югре положили 35 км «бархатного пути» с заменой деревянной рельсошпальной решетки на более прочную – железобетонную. Это на 10% больше, чем в прошлом году, передает пресс-центр СвЖД.

Капитальный ремонт произведен на участках Игль – Пыть-Ях, Сывдарма – Ягенетта, Чумпас – Лангепасовский, а также на приемоотправочных путях станций Демьянка и Пурпе.

«Народное название «бархатный путь» появилось благодаря современной технологии укладки 800-метровых рельсовых плетей, сваренных между собой, за счет чего получается меньше соединений. Знаменитый стук колес идущего поезда возникает как раз от стыков между рельсами, которые на обычном пути располагаются через каждые 25 м. «Бархатный» – бесстыковой путь имеет больший срок эксплуатации и позволяет повысить комфорт пассажиров, так как состав по нему движется практически бесшумно На обновленных в этом году участках скорость движения пассажирских поездов увеличится до 100 км/ч, а грузовых – до 80 км/ч», – рассказали в пресс-службе СвЖД.

На данный момент общая протяженность бесстыкового пути в ХМАО составляет 1238 км (71,7% от развернутой длины железнодорожного пути региона).