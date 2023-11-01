Югорские семьи смогут оформлять региональный семейный капитал через Госуслуги

Семьям ХМАО, имеющим трех и более детей, станет проще оформлять региональный семейный капитал. Делать это можно будет дистанционно через Госуслуги. Соответствующие поправки в закон одобрили депутаты, сообщается на сайте думы Югры.

«В Югре стало проще получить Югорский семейный капитал. Подать заявление можно в электронном формате через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Точно так же люди смогут оформить заявление и на распоряжение Югорским семейным капиталом», – прокомментировал окружной парламентарий Андрей Осадчук.

Размер регионального семейного капитала сегодня составляет 150 тысяч рублей. Это однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Выплату можно направить на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины или газификацию дома.