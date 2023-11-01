Югорчан ждет метель в начале ноября

В начале ноября жителей Югры ждет ухудшение погодных условий. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -20 градусов, также возможна метель. Об этом говорится на сайте окружного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

1 ноября: облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер южных направлений 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13 °С, на востоке округа до -20 °С, днем -4,-9 °С.

2 ноября: переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13 °С, при прояснениях -16,-21 °С, днем -5,-10 °С.

3 ноября: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой и умеренный снег, днем в большинстве районов умеренный, местами сильный снег. При усилении ветра метель. Ветер южных направлений 8 – 13 м/с, местами порывы 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13 °С, при прояснениях -15,-20 °С, днем +2,-3° С, местами до -11 °С.