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​Путешествие в будущее: молодых футурологов Югры приглашают создать свое видение мира

Молодым футурологам Югры предлагают смоделировать будущее до 2100 года

​Путешествие в будущее: молодых футурологов Югры приглашают создать свое видение мира
Фото: ru.freepik.com

Юным футурологам Югры предлагают принять участие в международном молодежном онлайн-конкурсе «Горизонт 2100» и смоделировать будущее до 2100 года. Это ежегодная российская инициатива, охватившая уже более 2300 молодых людей и экспертов из 92 стран мира, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди - аспиранты, специалисты, студенты и школьники любых стран, национальностей и вероисповеданий в возрасте от 16 до 30 лет.

В 2023 году заявки на конкурс представляются до 10 ноября по двум номинациям:

  • научная работа – исследовательские, научно-практические работы – отражающие инновационные и оригинальные идеи, научное видение будущего планеты и человечества на рубеже 2100 года,
  • научно-фантастическое произведение – рассказ, очерк, репортаж, описывающее воображаемые новаторские и оригинальные идеи, фантастические события, явления и перспективы будущего на рубеже 2100 года, дающее им научное объяснение, в том числе, предлагающие идеи и решения по управлению устойчивым развитием человечества и формированию такого будущего, в котором авторам работ хотелось бы жить самим, и которое, по их мнению, будет справедливым к будущим поколениям.

Профильные направления: человек будущего, будущее Социума, будущее глобального мира, будущее науки, будущее ИИ и других ключевых технологий, будущее российской и мировой экономики, энергетика будущего, будущее окружающей среды и устойчивое развитие, будущее среды обитания человечества (на Земле, в космическом пространстве).

Все работы оценят профильные эксперты. В каждом из направлений будет свой победитель, а лучший участник получит престижное звание Гран-При.

Прочитать подробности можно здесь.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 102, комментариев: 0
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