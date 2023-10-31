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Водитель междугородного автобуса из Югры высадил пассажиров на полпути

В Югре 13 пассажиров сломавшегося в пути междугородного автобуса попросили ловить попутку

Водитель междугородного автобуса из Югры высадил пассажиров на полпути
Фото: ru.freepik.com

13 пассажиров высадили из автобуса дальнего следования на трассе Югры из-за поломки транспорта. Они ехали из Ханты-Мансийска в Югорск и застряли на половине пути. По словам очевидцев, водитель сломавшегося автобуса попросил пассажиров искать попутку, говорится в публикации в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Советский ХМАО».

«Проехав 100 км, микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», − рассказала пассажирка.

В отделе продаж транспортного агентства по городу Ханты-Мансийску передали, что сейчас они уточняют, произошел ли инцидент на самом деле, сообщает «Вестник Сургутского района». Если информация подтвердится, то деньги за несостоявшуюся поездку будут возвращены.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 43, комментариев: 0
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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#339 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        NULL
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      }
    }
  }
}
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