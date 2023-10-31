В Югре 13 пассажиров сломавшегося в пути междугородного автобуса попросили ловить попутку

13 пассажиров высадили из автобуса дальнего следования на трассе Югры из-за поломки транспорта. Они ехали из Ханты-Мансийска в Югорск и застряли на половине пути. По словам очевидцев, водитель сломавшегося автобуса попросил пассажиров искать попутку, говорится в публикации в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Советский ХМАО».

«Проехав 100 км, микроавтобус сломался. Водитель сказал его сейчас возьмут на буксир, а вы, пассажиры (13 человек), выходите ловите попутки. Про возврат денежных средств не может быть речи», − рассказала пассажирка.

В отделе продаж транспортного агентства по городу Ханты-Мансийску передали, что сейчас они уточняют, произошел ли инцидент на самом деле, сообщает «Вестник Сургутского района». Если информация подтвердится, то деньги за несостоявшуюся поездку будут возвращены.