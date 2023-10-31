Заболеваемость коронавирусом в ХМАО выросла на 60% за неделю

В Югре растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. По данным окружного Роспотребнадзора, за неделю с 23 по 30 октября в округе зафиксировали 103,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения. Это выше уровня предыдущей недели на 7,1% и выше эпидемического порога на 26,1%.

«В территориальной структуре доминирует население Сургута на 39,2%, Нижневартовска – на13,2%, Нефтеюганска – на 8,6%. Рост заболеваемости отмечается в Ханты-Мансийском районе, Сургуте, Урае, Ханты – Мансийске, Мегионе, Белоярском, Пыть-Яхе, Югорске», - уточняет пресс-служба ведомства.

Заболеваемость коронавирусом выросла за неделю на 59,3%, на 100 тысяч населения зарегистрировано 41,7 случая заражения. В структуре заболеваемости лидирует Ханты-Мансийск (29,5%), Сургут (24,6%) и Нижневартовск (13,6%).

Уточняется, что взрослые стали меньше болеть ковидом - их доля снизилась до 87,7%. Зато возросла доля детей - до 13,3%. «В социальной структуре доля пенсионеров составила 22,3%, служащих – 21,6%, рабочих - 21,3%, доля лиц из прочих групп населения - 13,3%, воспитанников – 10,8%, медицинских работников – 10,6%», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.