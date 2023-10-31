Губернатор Югры выслушала отчет главы Лангепаса

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой города Лангепаса Сергеем Горобченко, председателем районной думы Валерием Брагиным и депутатским корпусом муниципального образования. В ходе встречи были затронуты важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием города.

Сергей Горобченко подчеркнул положительные тенденции в развитии Лангепаса, включая прирост населения и стабильную рождаемость, что делает город привлекательным для проживания. Он рассказал об открытии новой современно оснащенной гимназии №6, которая получила высокий рейтинг по оценке качества образования в регионе. Лангепас также полностью готов к долгому зимнему периоду. «На сегодняшний день хозяйственными службами Лангепаса произведены все необходимые работы, позволяющие обеспечить город качественными коммунальными услугами, особенно в период низких температур», – отметил Сергей Горобченко.

«В целом, по оценке департамента экономического развития Югры, команда Лангепаса эффективно работает над национальными проектами и соблюдает все графики», — прокомментировала Наталья Комарова.

Среди основных достижений города было отмечено завершение первого этапа по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», включающего благоустройство центральной городской площади и сквера в первом микрорайоне. «Реновационный проект по дальнейшему обустройству центральной площади получил высокую оценку от специалистов федерального уровня и стал победителем. На реализацию данного проекта мы получим поддержку из федерального и регионального бюджетов», – сказал глава Лангепаса.

В завершение встречи Наталья Комарова выразила благодарность за проделанную работу и пожелала успехов в реализации планов развития города.