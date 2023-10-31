Губернатор Югры провела встречу с жителями Лангепаса

В рамках своей серии поездок по муниципалитетам автономного округа, губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями Лангепаса. Встреча была посвящена подведению итогов уходящего 2023 года и обсуждению приоритетов развития муниципалитета на следующий год.

Губернатор отметила успешное социально-экономическое развитие Лангепаса, подчеркнув ряд положительных показателей, включая прирост населения, низкий уровень безработицы и успешную реализацию проектов по сносу деревянного жилого фонда. «Лангепас занимает лидирующие позиции в регионе по сносу деревянного жилого фонда. Снесены 96 домов, до конца года будет снесен еще один деревянный дом, признанный аварийным. Останется три деревянных многоквартирных аварийных дома», – отметила губернатор Югры.

Также были обсуждены успешные проекты благоустройства общественных пространств, коих Лангепас реализовал семь. За системность и качество подхода муниципалитет победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Во время встречи жители Лангепаса задавали вопросы о сроках завершения различных инфраструктурных проектов, таких как устройство проекционных пешеходных переходов и строительство нового корпуса политехнического колледжа. «С очередным подрядчиком расторгнут контракт. Сейчас ведутся работы по заключению нового. Мы верим, что в 2024 году работы будут закончены, и с 1 сентября ребята приступят к занятиям в новом корпусе», – прокомментировала первый заместитель директора департамента образования и науки Югры Снежана Возняк. А Наталья Комарова, в свою очередь, подчеркнула важность формирования реестра подрядчиков, способных без риска реализовывать местные и региональные контракты.