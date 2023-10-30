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​Наталья Комарова провела встречу с жителями Ханты-Мансийска

Губернатор Югры провела большую встречу с жителями окружной столицы

​Наталья Комарова провела встречу с жителями Ханты-Мансийска
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свои рабочие поездки по муниципалитетам автономного округа, основные цели которых – подведение предварительных итогов года, проверка ситуации на местах и сбор обратной связи от местных руководителей и граждан. Примерно на середине этой дистанции прошла встреча с жителями Ханты-Мансийска.

В своем обращении к участникам разговора Наталья Комарова отметила, что окружная столица растет: «Нас будет больше 111 тысяч. Этот показатель оказывает положительное влияние на ввод в эксплуатацию нового жилья. В Ханты-Мансийске он на стабильно высоком уровне и к концу года составит 113 тысяч квадратных метров. Это золотой стандарт, когда на каждого жителя в год вводится один квадратный метр жилья».

Ханты-Мансийск также регулярно фигурирует во всевозможных федеральных рейтингах как один из самых комфортных городов России. Например, Минстрой в четвертый раз подряд признает окружную столицу лидером по индексу качества среды в числе крупных городов, находящихся в неблагоприятной климатической зоне. «От имени правительства автономного округа, всех югорчан, благодарим команду Ханты-Мансийска за результат, который положительным образом влияет на качество жизни», – цитирует губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Благодаря усилиям Натальи Комаровой и широкой экспертной общественности, президент России подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску статуса Города трудовой доблести. Член общественной палаты Югры Анатолий Корнеев в связи с этим предложил объявить 2024 год в регионе Годом памяти трудовых подвигов. «Это уникальное событие в истории нашего города. Он занял достойное место среди городов, которые обеспечивали Победу в Великой Отечественной войне. Население Остяко-Вогульска составляло шесть тысяч человек, из них тысяча награждены государственными наградами за работу в тылу. О некоторых из них, может быть, мы и не знаем», – сказал Корнеев. Наталья Комарова охарактеризовала идею как крайне рациональную, но для реализации ее должны поддержать югорчане.

Центр управления регионом Югры подготовил отчет, согласно которому жители Ханты-Мансийска в соцсетях и обращениях к власти больше всего беспокоятся о качестве здравоохранения, работе общественного транспорта, состоянии дорог, благоустройства и ЖКХ. Участники встречи во многом подтвердили эти данные.

Так, пациенты онкологического центра ОКБ Ханты-Мансийска задавали вопросы о судьбе аппарата для позитронно-эмиссионной томографии, который постоянно выходил из строя. Как выяснилось, техника эта уже прошла десятилетний срок эксплуатации, и ее уже заменяют на более новую версию. «Мы ожидаем, что поставка оборудования состоится до конца этого года. Затем будет осуществлен монтаж. Запустить аппарат планируется в январе следующего года. На сегодняшний день мы замещаем данную функцию расширением диагностики стандартной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, исключаем какую-либо очередь», – прокомментировал замдиректора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

Юная жительница окружной столицы Анна предложила модернизировать ее родную школу №3. По словам девятиклассницы, другие образовательные учреждения в городе выглядят более современно, а школа №3 ветшает, и это не может не влиять на учащихся и сам образовательный процесс. Предложение услышал глава города Максим Ряшин – он назвал инициативу актуальной, и далее предложил собраться с педагогическим составом, родителями и старшеклассниками, чтобы обсудить вопросы модернизации учебного заведения.

Традиционно встреча проходила до последнего вопроса. Ее запись опубликована на странице губернатора ВКонтакте. Наталья Комарова также напомнила, что на портале «Открытый регион – Югра» проходят опросы, посвященные достижениям каждого муниципалитета за 2023 год и приоритетам развития на 2024 год. Предложения, которые получат наибольшую поддержку в ходе открытых встреч и голосования, будут учтены при подготовке отчета за 2023 год, обращения губернатора и инвестиционного послания на 2024 год. Там же можно поддержать главную тему 2024 года в Югре. Голосование продлится до 19 ноября.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 110, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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