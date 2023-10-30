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Югорчане сыграли с магистром «Что? Где? Когда?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» провел чемпионат в Сургутском районе

Югорчане сыграли с магистром «Что? Где? Когда?»
Фото: сайт администрации Сургутского района

В Белом Яре Сургутского района 29 октября состоялся чемпионат по интеллектуальным играм на кубок главы Сургутского района «Золотой глухарь». Игру провел магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За кубок боролись 19 команд из Белого Яра, Лянтора, Федоровского, Высокого Мыса, Солнечного, Нижнесортымского, Ульт-Ягуна. Они ответили на 40 вопросов в номинациях «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет» и «Своя игра».

Победителем игры «Золотой глухарь» стала команда из Лянтора. Ей вручили кубок главы Сургутского района и сертификат на 60 тысяч рублей. Теперь команду ждет участие в чемпионате на кубок губернатора Югры, который пройдет в Нижневартовске.

После соревнований Максим Поташев отметил, что Югра становится одним из самых интеллектуальных центров страны. «Команды собрались разные, из разных поселений Сургутского района. Команды разного уровня, есть сильные, есть такие, которые играют впервые. Хочу отметить отлично организацию игры. Бросается в глаза, что в регионе огромный интерес к интеллектуальным играм. Образованных людей хватает», – сказал магистр клуба «Что? Где? Когда».


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Сегодня в 17:13, просмотров: 136, комментариев: 0
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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}
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