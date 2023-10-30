Руководство Ханты-Мансийского района отчиталось перед губернатором Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по муниципалитетам. 27 октября она побывала в Ханты-Мансийском районе, где выслушала отчет главы Кирилла Минулина и встретилась с жителями. В частности, глава региона отметила рост инвестиций крупных и средних предприятий в экономику муниципалитета на почти 6%. При этом и малый бизнес не отстает – его оборот вырос на почти 2%, число субъектов МСП увеличилось на 5,3%, а занятых в этой сфере стало сразу на 24% больше.

«В этом году выполнено благоустройство 22 территорий. Команда района использует при этом разные механизмы: федеральное финансирование, инициативное бюджетирование, сотрудничество с предприятиями-недропользователями. При участии компаний отрасли до конца года будет завершено благоустройство ещё четырех территорий», – отметила Наталья Комарова.

В Ханты-Мансийском районе заменены 2,1 км ветхих инженерных сетей, отремонтированы очистные сооружения в Троице и Елизарово, а в Горноправдинске завершается реконструкция КОС, производительность которых вырастет с 1,3 до 2 тысяч кубометров в сутки.

Во многих поселениях района строятся фельдшерско-акушерские пункты. Как отметила Наталья Комарова, в эксплуатацию ФАПы уже введены в посёлке Кирпичном, деревне Согом, селе Реполово. До конца года ФАП появится и в селе Цингалы.

В планах – строительство новой школы в деревне Шапши. Она уже внесена в народную программу – Карту развития Югры. «На 2023–2024 годы запланированы разработка проектно-сметной документации и начало строительства. Все базовые условия для этого созданы», – подчеркнул Кирилл Минулин.