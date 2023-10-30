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​В Ханты-Мансийском районе собираются строить новую школу

Руководство Ханты-Мансийского района отчиталось перед губернатором Югры

​В Ханты-Мансийском районе собираются строить новую школу
Фото siapress.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по муниципалитетам. 27 октября она побывала в Ханты-Мансийском районе, где выслушала отчет главы Кирилла Минулина и встретилась с жителями. В частности, глава региона отметила рост инвестиций крупных и средних предприятий в экономику муниципалитета на почти 6%. При этом и малый бизнес не отстает – его оборот вырос на почти 2%, число субъектов МСП увеличилось на 5,3%, а занятых в этой сфере стало сразу на 24% больше.

«В этом году выполнено благоустройство 22 территорий. Команда района использует при этом разные механизмы: федеральное финансирование, инициативное бюджетирование, сотрудничество с предприятиями-недропользователями. При участии компаний отрасли до конца года будет завершено благоустройство ещё четырех территорий», – отметила Наталья Комарова.

В Ханты-Мансийском районе заменены 2,1 км ветхих инженерных сетей, отремонтированы очистные сооружения в Троице и Елизарово, а в Горноправдинске завершается реконструкция КОС, производительность которых вырастет с 1,3 до 2 тысяч кубометров в сутки.

Во многих поселениях района строятся фельдшерско-акушерские пункты. Как отметила Наталья Комарова, в эксплуатацию ФАПы уже введены в посёлке Кирпичном, деревне Согом, селе Реполово. До конца года ФАП появится и в селе Цингалы.

В планах – строительство новой школы в деревне Шапши. Она уже внесена в народную программу – Карту развития Югры. «На 2023–2024 годы запланированы разработка проектно-сметной документации и начало строительства. Все базовые условия для этого созданы», – подчеркнул Кирилл Минулин.


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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
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    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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