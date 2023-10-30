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​В Югре на реке Обь пропали двое мужчин, их пока не нашли

«Предположительно, утонули». Спасатели ищут пропавших в югорском поселке мужчин

​В Югре на реке Обь пропали двое мужчин, их пока не нашли
Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО / vk.com

В Октябрьском районе ХМАО в минувшие выходные искали двух пропавших мужчин. Поиски развернулись на реке Обь в районе поселка Шеркалы, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Мужчины пропали вечером 24 октября. По данным полиции, они занимались транспортировкой дебаркадера и, предположительно, утонули. Найти югорчан пока не удалось.

«Проведено обследование береговой линии р. Обь наводным способом протяженностью 24 км, а также берега острова, находящегося ниже п. Шеркалы. Поиски результатов не дали», - уточнили в пресс-службе организации.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 87, комментариев: 0
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
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          }
        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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