Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы из Сургута в Махачкалу

Из-за проникновения неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы временно закрыли обслуживание рейсов на прилет и вылет. Так, авиакомпания «Победа» отменила все полеты в ближайшие два дня из Сургута, рассказали в Росавиации.

«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года.