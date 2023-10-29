Югорский киберспортсмен сыграет в финале главного турнира года по Dota2

Уроженец Сургута Антон Шкредов сыграет в финале нижней сетки The International 2023 - главного турнира года по Dota 2 за право выхода в гранд-финал, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на cybersports.ru.

Турнир пройдет вечером 29 октября на стадионе «Климат Пледж-арена» в Сиэтле. Три лучшие команды со всего мира будут бороться за звание чемпионов и призовой фонд в размере 3,1 млн долларов. Антон Шкредов играет в команде Gaimin Gladiators.

Ранее Антон Шкредов, известный среди киберспортсменов под ником «Дурачье», поднялся на 13 место в списке самых богатых российских игроков и занял 526 место в списке самых богатых киберспортсменов мира. Киберспорт принес молодому человеку доход свыше 400 тысяч долларов.