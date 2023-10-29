Губернатор Югры проведет встречи с жителями Лангепаса, Покачей и Когалыма

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок в муниципалитеты автономного округа с целью сбора обратной связи, которая ляжет в основу отчета правительства региона и инвестиционного послания. На 30-31 октября в ее планах – встретиться с руководством и жителями Лангепаса, Покачей и Когалыма.

30 октября глава региона проведет разговор с жителями Лангепаса в Центре культуры «Нефтяник», а позднее того же дня проведет встречу в Покачах в Детской школе искусств. На следующий день, 31 октября, она планирует работать в Когалыме, где встреча с жителями состоится в Культурно-спортивном комплексе «Ягун».

«Как и всегда, за два часа до каждой встречи начнут работать консультационные площадки – на них с вашими вопросами, предложениями работают представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, фонда «Защитники Отечества». Каждое обращение фиксируется, на него дается ответ, – отметила Наталья Комарова в своем посте в соцсетях. – Напоминаю про общественное обсуждение на портале «Открытый регион – Югра» по выбору главной темы 2024 года в Югре, голосование по выбору наиболее значимых достижений югорских муниципалитетов по итогам 2023 года, а также приоритетных проектов на 2024 год».

Кроме того, авторизованные пользователи портала «Открытый регион – Югра» имеют возможность оставить свои предложения по выбору темы года Югры на 2024 год. Онлайн-трансляция мероприятий будет доступна на официальных страницах Натальи Комаровой в социальных сетях ВКонтакте, «Одноклассники» и мессенджере Telegram.