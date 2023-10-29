Правительство компенсирует ХМАО затраты на тушение лесных пожаров

Югра вошла в число 11 регионов, которым правительство компенсирует затраты на тушение лесных пожаров. На эти цели кабмин направит 2,5 млрд рублей, говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Более 2,5 млрд рублей будет направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году. <...> Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 11 субъектов. Это Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ», - говорится в сообщении.

В лесах Югры с 20 октября официально завершился пожароопасный период. Он действовал на территории округа с 28 апреля. За это время пожарные ликвидировали 856 природных пожаров.