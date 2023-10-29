Сезон вертолетных перевозок открыли в ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО стартовал сезон вертолетных перевозок. Записываться на рейс необходимо за пять дней до вылета, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

«На период осенней распутицы 2023 года жители и гости Югры смогут воспользоваться удобным и быстрым способом передвижения. Рейсы выполняет компания “‎ЮТэйр – Вертолетные услуги”», - говорится в сообщении.

Полеты осуществляются на вертолетах Ми-8Т. Они летают по маршруту Ханты-Мансийск - Сергино и обратно. Промежуточные посадки – Горнореченск, Карымкары, Б. Леуши, Комсомольский, Б. Атлым, Кормужиханка, Октябрьское и Пальяново.