Национальные коллективы со всей страны выступят в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 4 ноября, в День народного единства, пройдет гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья». На сцене КТЦ «Югра-Классик» выступят национальные коллективы со всей страны, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

«В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок из 64 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь и Египта», - говорится в сообщении.

В Ханты-Мансийск приедут творческие коллективы и отдельные исполнители из Башкортостана, Хакасии, Мордовии, Иркутской, Омской, Пермской, Калининградской, Калужской, Курской, Владимирской и Тюменской областей.