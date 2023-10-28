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​В Югре действует первый детский карбоновый полигон

Губернатор Югры посетила детский карбоновый полигон в Шапше

​В Югре действует первый детский карбоновый полигон
Фото pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила научный стационар Югорского государственного университета в сельском поселении Шапша, где располагается первый детский карбоновый полигон. В рамках визита она ознакомилась с технологиями и оборудованием, применяемыми для изучения климатически активных газов в экосистемах региона.

Главе региона продемонстрировали оборудование метеорологической площадки и газоизмерительной техники, предназначенной для контроля над потоками парниковых газов. «Мы сосредоточиваемся на лесных и болотных экосистемах нашего региона, которые занимают большую часть территории. И благодаря нашим картам мы можем изучать экологические характеристики и углеродный баланс», – отметил заведующий лабораторией геоинформатики экосистем ЮГУ Данил Ильясов.

Кроме того, губернатор Югры познакомилась с VR-версией карбонового полигона «Мухрино» и технологиями, обеспечивающими обучение детей и молодежи основам работы на карбоновых полигонах. Там же студентов учат пилотированию дронов и составлению карт в рамках экологических исследований.

Наталья Комарова также ознакомилась с достижениями молодежной молекулярной лаборатории, где проводятся исследования в области микроорганизмов Югры. «У нас есть новые виды грибов для науки, страны и нашего региона. Например, первый вид, который у нас описан, был назван «Стамнария Югорская» – в честь нашего автономного округа», – рассказала заведующая лабораторией Нина Филиппова.

Завершая визит, губернатор предложила ректору университета Роману Кучину представить молекулярную школу как одну из площадок инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», подчеркнув ее важность в области развития современных методов исследований и обучения.


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      object(CList)#341 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
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        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
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        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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