Губернатор Югры посетила детский карбоновый полигон в Шапше

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила научный стационар Югорского государственного университета в сельском поселении Шапша, где располагается первый детский карбоновый полигон. В рамках визита она ознакомилась с технологиями и оборудованием, применяемыми для изучения климатически активных газов в экосистемах региона.

Главе региона продемонстрировали оборудование метеорологической площадки и газоизмерительной техники, предназначенной для контроля над потоками парниковых газов. «Мы сосредоточиваемся на лесных и болотных экосистемах нашего региона, которые занимают большую часть территории. И благодаря нашим картам мы можем изучать экологические характеристики и углеродный баланс», – отметил заведующий лабораторией геоинформатики экосистем ЮГУ Данил Ильясов.

Кроме того, губернатор Югры познакомилась с VR-версией карбонового полигона «Мухрино» и технологиями, обеспечивающими обучение детей и молодежи основам работы на карбоновых полигонах. Там же студентов учат пилотированию дронов и составлению карт в рамках экологических исследований.

Наталья Комарова также ознакомилась с достижениями молодежной молекулярной лаборатории, где проводятся исследования в области микроорганизмов Югры. «У нас есть новые виды грибов для науки, страны и нашего региона. Например, первый вид, который у нас описан, был назван «Стамнария Югорская» – в честь нашего автономного округа», – рассказала заведующая лабораторией Нина Филиппова.

Завершая визит, губернатор предложила ректору университета Роману Кучину представить молекулярную школу как одну из площадок инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», подчеркнув ее важность в области развития современных методов исследований и обучения.