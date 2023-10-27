В Югре пройдет международная физическая олимпиада и форум по инклюзивности

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством Натальи Комаровой одобрило создание организационных комитетов для подготовки и проведения двух крупных международных мероприятий. Это первая Международная физическая олимпиада со странами БРИКС, ШОС и СНГ, а также II Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка».

Физическая олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 11 декабря. Ее участниками станут 100 талантливых школьников из сборных команд стран-участниц. Мероприятие призвано поддержать одаренных детей и развить интерес к естественным наукам. «Югре предложено стать постоянной площадкой по проведению ежегодной международной олимпиады по физике. Проводить мы ее будем совместно с Московским физико-техническим институтом. Ожидаем команды стран БРИКС, ШОС и СНГ», — рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

«Ключевая задача олимпиады – выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», – добавила Наталья Комарова.

В свою очередь, II Всероссийский форум «Инклюзивная школа» состоится в 2024 году. Первое подобное событие приняла на своей территории Чечня. «Ханты-Мансийский автономный округ – один из лидеров в области инклюзивного образования. В рейтинге качества жизни АСИ по направлению «Инклюзивность и равенство» Югра на пятой позиции среди регионов страны. Задача форума – предложить новые идеи для развития инклюзивного образования в России, расширить горизонты возможностей детей», – отметила глава Югры.