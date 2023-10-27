Губернатор Югры приняла участие в очередном Совете Евразийского женского форума

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации. Форум направлен на решение проблем женщин и укрепление взаимопонимания в мире. Его заседание провела председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова. Она отметила расширение круга участников форума и успешную реализацию его 27 проектов, в том числе на площадках БРИКС, АТЭС, ШОС.

Одним из таких проектов является «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» под руководством Натали Комаровой. Его цель – сотрудничество региональных лидеров, обмен опытом и реализация новых проектов.

«Объединили 322 женщины из 41 страны, реализовали 217 проектов, – отметила глава Югры. – В текущем году фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин — региональных лидеров» подписаны новые документы о сотрудничестве. Среди них трехстороннее соглашение с Союзом женских организаций Республики Саха (Якутия), Общественным фондом социально-культурных инициатив «Arctic Lady». Учитывая председательство Ханты-Мансийского автономного округа в международной организации северных регионов «Северный форум», открыты новые возможности для женщин-руководителей северных территорий и Арктики».

В рамках проекта «Мастерская женского лидерства» выстраивается поддержка бизнеса. Одна из его участниц Ирина Мельман успешно представила свой проект в Китае. «Заключены соглашения о сотрудничестве с Женским движением российских соотечественниц в Китае и с Ассоциацией российских студентов в Китайской Народной Республике», – добавила Наталья Комарова.

В заключение глава региона пригласила всех посетить Югру и принять участие в Международном патриотическом форуме «Катюша», который состоится с 17 по 18 ноября в городе Ханты-Мансийске, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. Форум приурочен ко Дню матери.