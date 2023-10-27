В Югре в выходные похолодает до -20 градусов

В предстоящие выходные в ХМАО сильных осадков не ожидается. Зато в ночные часы подморозит до -20 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 28 октября, столбик термометра покажет ночью -8-13 градусов, на северо-западе до -19, днем температура воздуха составит -3-8 градусов. В течение дня прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер подует с северо-запада.

В воскресенье, 29 октября, ожидается -9-14 градусов ночью, при прояснениях до -20, днем -4-9 градусов. В течение дня переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.