Губернатор Югры побывала с рабочей поездкой в Нефтеюганске

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свои рабочие поездки по муниципалитетам автономного округа, основные цели которых – подведение предварительных итогов года, проверка ситуации на местах и сбор обратной связи от местных руководителей и граждан. Десятым по счету муниципальным образованием, где глава региона встретилась с руководителями и жителями, стал Нефтеюганск.

За два часа до начала разговора у горожан была возможность обсудить свои проблемы с представителями местной администрации, а также различных государственных и социальных служб. А непосредственно встреча с губернатором продолжалась, как обычно, до последнего вопроса.

Приветствуя собравшихся, Наталья Комарова озвучила основные параметры социально-экономического развития Югры в целом и Нефтеюганска в частности. Она также обратила внимание на активность жителей города в региональных программах поддержки общественной и частной инициативы: «Отмечу активность нефтеюганцев в грантовых конкурсах. В 2022 году 48 проектов горожан получили финансовую поддержку по этому конкурсу для физических лиц. В этом году от города подано максимальное количество заявок на участие в конкурсе — 111».

Основными темами, поднятыми жителями на встрече, стали здравоохранение, транспортная инфраструктура, благоустройство, утилизация мусора. В частности, горожане обратили внимание на необходимость уборки общественных пространств и дворовых территорий. На это глава Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила, что подрядчик для этого вида работ уже найден, а работа по благоустройству ведется совместно с жителями и депутатами.

Один из присутствующих поинтересовался сроками открытия спорткомплекса «Жемчужина Югры». «Объект находится на контроле у правительства Югры и у службы Жилстройнадзора. Проведены все изыскательские работы, ремонтные работы, необходимые для деревянных конструкций, были изучены полностью все стены, трещины, – прокомментировала Эльвира Бугай. – Мы уже частично запустили спортивный комплекс: в июне запущен тренажерный зал, в июле – большой спортивный зал и аквапарк, там уже занимаются дети. Сейчас у нас идет ремонт чаш бассейнов, малый бассейн мы уже закончили ремонтировать, на стадии окончания ремонта находится чаша большого бассейна. После того, как мы выложим всю мембрану к концу октября – началу ноября, спортивный комплекс будет работать на 100 процентов».

Еще один пункт обсуждения – проекты, включенные в «Карту развития Югры» от Нефтеюганска. Всего их 33, из них реализованы 15. В следующем году ожидается завершение строительства детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 11а, обустройство спортивной комплексной площадки в 16 микрорайоне.

Как напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона, в рамках нового формата общения губернатора Югры с жителями проходят опросы, посвященные достижениям 2023 года и приоритетам развития на 2024 год. Предложения, которые получат наибольшую поддержку в ходе открытых встреч и голосования, будут учтены при подготовке отчета за 2023 год, обращения губернатора и инвестиционного послания на 2024 год. Голосование проходит на портале «Открытый регион — Югра» и будет доступно для жителей до 19 ноября. Там же можно поддержать главную тему 2024 года в Югре.

В завершение встречи Наталья Комарова поблагодарила участников за активность и интерес к решению городских проблем. «Все, о чем мы договорились, будет зафиксировано в поручениях губернатора. Спасибо вам за заинтересованность, неравнодушие. Команда Нефтеюганска, Команда Югры, Команда России — это Команда Владимира Путина. Это важно», – подытожила глава региона.