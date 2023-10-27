Губернатор Югры ответила на вопросы жителей Нефтеюганского района

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию поездок в муниципалитеты автономного округа. Очередной точкой, где она провела встречи с местным руководством и жителями, стал Нефтеюганский район. Мероприятие нацелено на определение приоритетов развития территории в преддверии ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, инвестиционного послания и ежегодного обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы автономного округа.

Приветствуя участников встречи, Наталья Комарова подчеркнула, что Нефтеюганский район – один из тех муниципалитетов, который отличает активная, регулярная работа с гражданами. «Это подход, который я поддерживаю и считаю максимально эффективным. Он приносит результаты. Нефтеюганский район находится в десятке лучших муниципалитетов нашего региона в соответствующем рейтинге», – отметила глава региона.

Кроме того, губернатор отметила успехи Нефтеюганского района по вводу нового жилья – 46 тысяч квадратных метров жилой площади в 2023 году. «Вы практически достигли «золотого» стандарта. Важно не опустить эту планку, а продолжать развиваться, потому что задач в этой области у района достаточно много. Например, переселение из аварийного жилого фонда. Новый объем вводимого жилья позволит Нефтеюганскому району перейти в состав тех муниципалитетов, которые выполнили задачу по сносу и переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», – обратила внимание Наталья Комарова.

По данным «тепловой карты» Центра управления регионом, на сегодняшний день большинство обращений жителей Нефтеюганского района связаны с благоустройством общественных территорий, здравоохранением, состоянием дорог, движением общественного транспорта, предоставлением услуг ЖКХ.