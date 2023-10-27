Губернатор Югры встретилась с руководством Нефтеюганского района

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нефтеюганского района Аллой Бочко, председателем районной думы Татьяной Котовой и ее коллегами-депутатами. Предваряя разговор, глава региона отметила эффективную работу команды муниципального образования в достижении показателей по вводу жилья, стабильно положительной ситуации на рынке труда: «Это важные показатели. Нефтеюганский район справляется с переселением граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Работаем дальше с жильем, признанным аварийным с 2017 года».

Представляя итоги деятельности Нефтеюганского района за девять месяцев 2023 года, Алла Бочко привела статистические данные: «Уровень регистрируемой безработицы — самый низкий в Югре и составляет 0,04 процента. Основным направлением экономики Нефтеюганского района остается добыча полезных ископаемых – 97 процентов. Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии составил почти 104 миллиарда рублей, что на 17 процентов выше уровня прошлого года». При этом муниципалитет занимает пятое место в инвестиционном рейтинге муниципальных образований Югры по итогам 2022 года.

В 2023 году в районе сформировано восемь инвестиционных площадок. Так, в Салыме завершилось строительство завода по производству бутилированной воды, там же развернута площадка предоставления бытовых услуг.

В 2024 году в Сингапае планируется ввести цех деревообработки, производство по переработке шин, в Салыме – объекты придорожного сервиса, в Пойковском — мощности по рыборазведению и рыбопереработке. В 2025 год планируется начать переработку сельскохозяйственной продукции в Чеускино. На 2026 год заявлен большой инвестиционный проект по строительству бройлерной птицефабрики с полным технологическим циклом в Пойковском, который, как отметила губернатор, имеет большое значение для экономики региона в части импортозамещения.

Для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию необходимого жилья в 2024 году планируются капитальные ремонты магистральных сетей тепловодоснабжения в Пойковском в рамках региональной программы с привлечением средств окружного бюджета и фонда развития территорий. Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что по предложению инициативных жителей района в Карту развития Югры вошли 29 проектов. Из них восемь уже реализованы, до конца 2023 года ожидается исполнение еще по четырем проектам.