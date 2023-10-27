Губернатор Югры провела в Пыть-Яхе «Разговор о важном»

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках своего рабочего визита в Пыть-Ях провела открытый урок «Разговоры о важном» с учениками 10-го класса средней общеобразовательной школы № 5. Подобные внеклассные мероприятия проводятся по инициативе министерства просвещения, Росмолодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Последняя дала тему для урока.

«Сегодня у нас важный разговор. Нам предстоит выяснить: Россия – это страна возможностей?» – спросила школьников Наталья Комарова. Ученик этого класса, кадет и общественный активист Марк Эукач ответил: «Россия – это, конечно, страна возможностей. У нас есть много программ для развития: «Большая перемена», Российское движение детей и молодежи, «Движение первых».

Другие ученики высказали свои идеи, успехи и мечты, а глава региона выразила уверенность в том, что в России созданы возможности, доступные каждому. Этому способствует платформа «Россия — страна возможностей», которая активно способствует обмену опытом между талантливыми и неравнодушными людьми разных профессий.

В Югре тоже созданы условия для самореализации молодых людей. Например, за победу в региональной олимпиаде с 2023 года им платят 10 тысяч рублей, а за триумф на всероссийском уровне – 100 тысяч рублей. Аналогичная сумма полагается выпускникам за каждый 100-балльный результат ЕГЭ.

«Все взрослые стараются над тем, чтобы вы раньше смогли понять, кто вы и что вам интересно в жизни, достигали совершенства в том направлении деятельности, которое вас заинтересовало. Поэтому в школах проводят раннюю профориентацию. Если сделать правильный выбор, то успех будет сопровождать вас, – подчеркнула Наталья Комарова. – Мне бы хотелось, чтобы вы, молодые люди, всегда формировали свой багаж знаний и опыта. Возможности есть везде, в каждом из нас. И наша страна создает условия для того, чтобы у вас они были».