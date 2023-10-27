Большинству югорчан не хватает взаимного уважения на работе

Большинству югорчан приходится работать в токсичной атмосфере, выяснили аналитики сервиса HeadHunter. Наибольшие трудности испытывают медики и юристы.

«Жители Югры оценили атмосферу в своих коллективах лишь на 3,4 балла из пяти возможных. То есть, подавляющее большинство работников региона считают, что у них в компании не хватает взаимного уважения, доверия и открытости. Кроме того, не всегда и не у каждого сотрудника действительно есть возможность свободно делиться своими идеями и давать честную обратную связь», — сообщили аналитики Ura.ru.

Чаще всего о токсичной атмосфере на работе сообщали работники сферы безопасности, медики, юристы, финансисты. Комфортнее всего работается сотрудникам отрасли «Искусство, развлечения, массмедиа».

По мнению аналитиков платформы, сегодня, когда на рынке труда наблюдается «беспрецедентный кадровый голод», руководителям необходимо уделять пристальное внимание атмосфере в коллективе.