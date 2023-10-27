Губернатор Югры посетила строящуюся станцию для фильтрации воды в Нефтеюганске

Губернатор Югры Наталья Комарова во время своего рабочего визита в Нефтеюганск осмотрела строящуюся фильтровальную станцию, предназначенную для обеспечения жителей города чистой водой в соответствии с СанПиН. Объем ее производительности – 20 тысяч кубометров в сутки. «Фильтровальная станция реализуется по федеральной программе «Чистая вода» для обеспечения жителей города Нефтеюганска. Так как в городе есть проблемы в этой сфере, проект призван исправить ситуацию», – подчеркнул генеральный директор компании-подрядчика «АтомСтройПроект» Артем Сироткин.

Строительство станции осуществляется в рамках региональной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Югры и муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». Финансируют объект федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.

«На сегодняшний день можно сказать, что строительные работы завершены в полном объеме. Все оборудование завезено и смонтировано. Электромонтаж и монтаж наружных инженерных сетей закончены. Восстановительные работы по благоустройству также завершены», – цитирует Артема Сироткина департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Губернатор проверила готовность станции и выразила необходимость соблюдения параметров СанПиН, а также предложила внести доработки в мероприятия по благоустройству. Строительная готовность объекта уже достигла 95 процентов, а на проекте задействованы 20 человек и одна единица техники.