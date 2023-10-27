Губернатор Югры посетила производство нефтесервисного оборудования

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нефтеюганск посетила предприятие «Нефтесервисное оборудование». Ей представили инновационное производство, где реализуются проекты по замещению импортных компонентов в области нефтегазового оборудования. «Развивать промышленность должна, в том числе, та компания, которая непосредственно занимается технологиями в этой сфере, поэтому мы сделали это подразделение. Оно нам нужно будет для работы. Работаем над тем, чтобы заместить импортные технологии», – отметил генеральный директор ООО «Нефтесервисное оборудование» Евгений Лядов.

Летом этого года предприятие было включено в программу «Выращивание» от Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Компании составили карту развития, а также оказали финансовую поддержку в приобретении нового оборудования. Как отмечает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, «Нефтесервисное оборудование» является поставщиком крупного регионального заказчика «Ньютех Велл Сервис», которое, в свою очередь – подрядчик Роснефти.

Наталья Комарова подчеркнула: «На платформе «Электронное правительство в Российской Федерации»составлен реестр необходимых стратегических обеспечений. Представлены предприятия, которые готовы решить этот вопрос. Мы могли бы представить вас как партнера от нашего региона и заявить в реестр».

В тот же день глава региона посетила бывшую свалку ТБО между Нефтеюганском и Сургутом, которая находится в процессе рекультивации. «На 98 процентов выполнены все работы. При выполнении работ использовано 200 тысяч тонн песка и 120 тысяч куб. метров бентонитовых матов», – описал ситуацию заместитель генерального директора ООО СК «ЮВиС» Юрий Остапенко.