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Губернатор Югры проведет встречи с жителями Ханты-Мансийского района и города Ханты-Мансийска

Наталья Комарова проведет встречи с жителями двух муниципалитетов 27 октября

Губернатор Югры проведет встречи с жителями Ханты-Мансийского района и города Ханты-Мансийска
Фото t.me/komarova_ugra

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок в муниципалитеты автономного округа с целью сбора обратной связи, которая ляжет в основу отчета правительства региона и инвестиционного послания. 27 октября глава округа посетит Ханты-Мансийский район и город Ханты-Мансийск для встречи с местными жителями. В рамках визита губернатор также осмотрит ряд социальных и промышленных объектов.

В Ханты-Мансийском районе встреча состоится в 12:30 в школе деревни Шапша (ул. Молодежная, 1). А в тот же день в 18:00 Наталья Комарова ответит на вопросы жителей окружной столицы в «Арт-резиденции» (ул. Георгия Величко, 1).

«Напомню. В каждом муниципалитете работаем с вашими вопросами командно. За 2 часа до встречи на местах начнут работать консультационные площадки. На них представители исполнительных органов власти, муниципалитетов, фонда «Защитники Отечества» зафиксируют все обращения, дадут по ним разъяснения. На каждый вопрос будет дан ответ», – отметила Наталья Комарова.

За два часа до начала встреч работу начнут консультационные площадки органов власти для приема обращений. Кроме того, на портале «Открытый регион – Югра» продолжается открытое голосование по выбору достижений 2023 года и приоритетных проектов 2024 года в районе и городе. Там же югорчане также могут предложить тему года для Югры-2024.


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26 октября в 23:56, просмотров: 538, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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