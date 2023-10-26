Жители Югорска спасли утку из ледяного пруда

Жители Югорска спасли утку, которая осталась в одиночестве на замерзшем пруду. Горожане заметили птицу 24 октября и рассказали об этом в соцсетях.

«Пруд около профилактория затянулся льдом, и, видимо, одна уточка не успела или не смогла улететь. Может, что случилось с лапкой. Жалко очень», - написали жители Югорска в группе «Бинокль/Новости Югорска» в ВК.

По их словам, в МЧС и администрации помогать утке отказались. Тогда волонтеры из приюта для бездомных собак решили провести самостоятельную акцию по спасению птицы, пишет «Вестник Сургутского района». Они поймали ее с помощью сетки и отвезли на передержку.

«Эпопея по спасению уточки закончилась хэппи-эндом! Птица спасена и находится в шикарных условиях», - рассказали в паблике.

Утку приютила жительница Югорска в частном доме. Теперь птица живет в теплом сарае.